Inter, scudetto in cassaforte. Ora testa all’Atletico Madrid

L’Inter è cresciuta, Inzaghi nell’olimpo dei top allenatori

La nuova Inter ormai una vera realtà, in campionato vola a +18 sulla Juventus, con lo scudetto ormai in cassaforte. Una squadra compatta, capace di imporre il gioco ma anche di soffrire, bella da vedere e soprattutto vincente. In Italia i nerazzurri dettano legge, ora il vero esame in Europa. Dopo la finale Champions della scorsa stagione, persa in finale con il Manchester City, i nerazzurri sperano di poterci riprovare in questa stagione.

Inter, obiettivo Champions League

Passare il turno con l’Atletico Madrid e poter sognare la finale di Londra, questo il diktat in casa Inter. Inzaghi costretto a fare i conti con l’infermeria, quasi certi i forfait di Arnautovic e di Carlos Augusto, in attacco tornerà dal primo minuto capitan Lautaro Martinez. Un’Inter che ha voglia di vincere, una squadra maturata molto negli ultimi anni, ed un allenatore ormai nell’Olimpo dei top allenatori, Simone Inzaghi.