Tutti su Samuele Ricci. Il giovane regista è attualmente legato al Torino fino al 2028, potrebbe diventare presto un giocatore dell’Inter. La società dei nerazzurri non ha intenzione di mollare la presa per l’ex giocatore dell’Empoli. Il classe 2001 piace a tante squadre sia in Italia che all’estero e quel rinnovo sembra essere un atto di riconoscenza verso il Torino per permettergli di incassare di più dal suo addio.

Inter, Ricci per il dopo-Calhanoglu

L’Inter non molla Ricci nonostante la chiusura della trattativa per Petar Sucic. Quest’ultimo è fermo da novembre per una frattura al metatarso, completerà il suo recupero alla corte di Cannavaro e a fine stagione si metterà a disposizione di Inzaghi. E’ un elemento di grande duttilità, che in mediana può occupare più o meno tutte le posizioni. Più facile, però, che faccia la mezz’ala. E allora tutto lascia credere che sarà lui il dopo-Frattesi, la cui avventura in nerazzurro è destinata a concludersi al termine della stagione in corso.

Ricci risulterebbe una nuova alternativa per Inzaghi in caso di addio di Calhanoglu oppure di Asllani. Il turco infatti continua ad avere problemi fisici e in questa stagione si è fermato spesso, l’albanese invece ha offerto un rendimento non sempre all’altezza e quindi in estate uno dei due potrebbe partire. Il problema è sempre legato all’ingaggio. L’Inter per prendere Ricci in estate dovrà partire da offerte sopra ai 30 milioni di euro ma non si possono escludere offerte straniere che possono abbattere la concorrenza.