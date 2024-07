L’Inter aveva puntato Juan Cabal per sistemare la difesa, ma il colombiano ha scelto la Juventus. Alla Pinetina hanno ancora scoperto il tassello per il vice Bastoni. Continuano i sondaggi per la difesa e sono spuntati due nuovi nomi: il genoano Vasquez e Kiwior dell’Arsenal.

Inter, un piede mancino per Inzaghi: uno tra Vasquez e Kiwior

I dirigenti nerazzurri lavorano senza sosta per trovare un’alternativa che risponda agli stessi parametri dell’ormai ex Hellas Verona, per cui sono queste ore di grandi riflessioni. L’idea Kiwior piace molto, sarebbe la soluzione a tutto, ma c’è un ostacolo, non semplice da superare: l’Arsenal non prenderà mai in considerazione il prestito con diritto di riscatto. Al massimo, i Gunners, potrebbero accettare l’obbligo, formula che comunque non va bene per l’Inter.

Se per Kiwior la strada è in salita, per Vasquez la strada sembra più semplice. L’Inter si sarebbe già interessata a Vasquez nelle scorse settimane: il messicano è attualmente in vacanza dopo aver disputato anche lui la Copa America e tornerà a Genova alla fine di luglio. Il prezzo del messicano è inferiore ai 10 milioni di euro.