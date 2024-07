Juventus, Giuntoli torna forte su Gudmundsson

Albert Gundmundsson, attaccante classe 1997 del Genoa e della nazionale islandese, è tornato ad essere un nome centrale per il mercato della Juventus. Come riportato da Calciomercato.com, il club bianconero è pronto a sfidare l’Inter per il giocatore, visto come l’alternativa ideale qualora non dovesse arrivare Koopmeiners.

Juventus, tutto su Gudmundsson se l’Atalanta non vende Koopmeiners

L’idea di Giuntoli, in quel caso, sarebbe quella di “spartire” il budget previsto per l’olandese, acquistando Gudmundsson, appunto, e un altro centrocampista. Un inserimento prepotente della Juventus nelle trattative per l’islandese potrebbe lasciar supporre la difficoltà dei bianconeri di arrivare a Koopmeiners, che potrebbe anche rimanere alla corte di Gasperini.