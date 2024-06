Inter, si lavora per il rinnovo di Dumfries: se dovesse rimanere i nerazzurri pronti a fare tre cessioni

In caso di permanenza di Dumfries l'Inter potrebbe vendere i suoi giovani per fare cassa

Come riferisce Sky Sport sono tanti i punti sul mercato dell’Inter in questo momento tra rinnovi e cessioni, i possibili scenari sono molteplici. L’affare Josep Martinez si limerà le ultime questioni nei prossimi giorni, i rinnovi di Inzaghi e Lautaro che sono la priorità: per l’argentino ormai è cosa fatta, per quanto riguarda il tecnico interista c’è distanza sulla durata ma il rinnovo si farà, mentre più spinosa la situazione di Dumfries.

Inter, tre giovani cessioni per fare cassa

Per l’olandese si sta parlando della sua permanenza con buone sensazioni, se non dovesse partire l’esterno nerazzurro l’Inter dovrà fare cassa attraverso i suoi giovani che possono essere una miniera d’oro. In uscita ci sono: Valentin Carboni, Oristanio e Satriano tutti giocatori che quest’anno sono stati prestati e che torneranno in nerazzurro.