L’Inter potrebbe mettere a segno un gran colpo con il Genoa. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di portare via dai liguri due giocatori, Gudmundsson e Martinez. Si studia alla strategia perfetta.

Inter, si sogna il doppio colpo

L’Inter proverà a portare a Milano Josep Martinez e Albert Gudmundsson. Il 26enne spagnolo, puntato come vice di Sommer, è ormai il preferito nella lunga lista di portieri in sondaggio negli ultimi mesi. Intanto, considerando il forte interesse nerazzurro, la società ligure fa salire il prezzo: per l’estremo difensore occorrono 15 milioni, ma subito, a titolo definitivo. L’Inter necessita di mettere in porto questo investimento, l’anno prossimo serve un portiere pronto a spiccare il volo da solo come titolare.

Non solo Martinez, l’Inter ha come obiettivo primario anche il futuro di Albert Gudmundsson. E’ il giocatore che Simone Inzaghi aspetta e desidera per completare l’attacco per la prossima stagione. L’islandese sarebbe il giocatore che andrebbe a completare il reparto guidato dalla coppia della ThuLa. Purtroppo, l’operazione per portarlo a Milano è più complicata di quanto si pensi, il prezzo fissato è alto, si parte da almeno 30 milioni di euro. La strategia che la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di usare è quella di acquistare Josep a titolo definitivo, versando subito la cifra e sperare che i rossoblù. Si pensa ad un’operazione alla Frattesi, dell’estate 2023: prestito oneroso a cui aggiungere un diritto di riscatto ricco e facile.