Inter – Slavia Praga, le ultimissime sulle formazioni | Le scelte di Chivu

L’Inter ospita a San Siro lo Slavia Praga, obiettivo vincere e convincere in casa nerazzurra. La nuova Inter di Chivu prende forma, Esposito conquista fiducia ed i risultati sorridono ai nerazzurri. Una nuova vittoria in Champions aiuterebbe ulteriormente Lautaro Martinez e compagni a dimenticare definitivamente il finale di stagione scorso e soprattutto la finale di Monaco, iniziando a sognare una stagione ricca di soddisfazioni e trofei.

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Douder, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory. All. Trpisovsky