Momento difficile per Sommer all’Inter. Quest’anno lo svizzero risulta essere un problema per i nerazzurri, infatti, negli scontri diretti, è stato sempre decisivo in negativo. La colpa però è della società e di un mercato estivo insufficiente che non ha saputo colmare la lacuna. La dirigenza di Viale della Liberazione si è messa in moto per correre ai ripari.

Inter, spuntano i primi nomi per il dopo-Sommer

L’avventura di Yann Sommer con la maglia dell’Inter sembra arrivata ai titoli di coda. L’estremo difensore svizzero, dopo errori importanti, ha totalmente perso la fiducia. Il giocatore a breve spegnerà le candeline, 37 anni, quindi difficilmente resterà ad Appiano per difendere ancora la porta dei nerazzurri.

Intanto la dirigenza nerazzurra già da adesso si sta guardando intorno per un sostituto. In rosa c’è anche Josep Martinez, ma attualmente non sembra essere il profilo ideale per prendere il suo posto. Intanto circolano anche le prime voci su alcuni big, come il Dibu Martinez, rumors inglesi; ma anche Mike Maignan che potrebbe passare alla concorrenza dopo il mancato rinnovo con il Milan. Poi ci sono alcuni profili già noti che l’Inter starebbe seguendo già da tempo: Caprile, Suzuki e Atubolu del Friburgo sarebbero i primi indiziati.