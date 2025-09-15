Inter, Sommer out contro l’Ajax: paga lui il conto allo Stadium?

La sconfitta al Derby d’Italia porterà non pochi strascichi all’Inter che, a quanto pare ha presentato il conto a Yann Sommer. Il tiro impossibile da prendere di Adzic, costerà caro a Sommer, già colpevole di aver incassato la frustata di Yildiz senza opporre resistenza. Cristian Chivu ne ha discusso con lo staff ad Appiano e sembra orientato a cambiare rotta già ad Amsterdam: contro l’Ajax, dovrebbe toccare a Josep Martinez.

Inter, ora tocca a Josep Martinez: esordio contro l’Ajax

Il portiere, vice dello svizzero, non gioca dall’11 maggio, cioè dalla partita di campionato vinta in casa del Torino. Cristian Chivu sta valutando la possibilità di lanciare Joseph Martinez da titolare nell’esordio di mercoledì in Champions League dell’Inter contro l’Ajax.

Indubbiamente non è una scelta mirata a punire il portiere, piuttosto un messaggio al gruppo in vista del debutto in Champions, ma anche di far girare i portieri. Al di là degli errori, che tutti possono commettere, Sommer resterà un estremo difensore fedele e affidabile, dotato anche dell’esperienza giusta. Se Chivu dovesse schierare Martinez in Champions, sarà importante per tutta l’Inter capire se Martinez potrà diventare una risorsa essenziale e sulla quale investire. A fine stagione Sommer andrà in scadenza e sarà necessario capire se investite sullo spagnolo o investire su qualche altro portiere.