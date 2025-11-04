Inter, sorride Chivu: Thuram è tornato, pieno recupero per il francese

Finalmente buone notizie per Christian Chivu. Il tecnico dell’Inter può tornare a sorridere in vista dei tanti impegni; dopo una lunga assenza ritrova Marcus Thuram. Il francese non è stato convocato per la sfida al Bentegodi, ma sarà disponibile per la gara di Champions League.

Inter, il ritorno di Thuram

L’attaccante francese ha svolto in gruppo l’allenamento di oggi e si candidato per tornare in campo in occasione del match di domani in Champions League, magari anche solo per uno spezzona di gara, quando l’Inter giocherà contro il Kairat Almaty a San Siro.

Il rientro del giocatore sembra essere essenziale, nelle ultime uscite i nerazzurri hanno convinto poco nel reparto offensivo. Ritrovare l’ex Borussia Moenchengladbach con le sue giocate è importante per l’Inter, non è possibile sostituire un giocatore di questa portata. Esposito e Bonny danno il loro contributo, ma Thuram resta insostituibile. Oggi, alla vigilia della gara di Champions contro il Kairat Almaty, dunque, arrivano conferme sui progressi fisici del francese. Sarà un rientro graduale, con minutaggio crescente anche in occasione della sfida importante contro la Lazio di domenica sera, quando l’Inter continuerà la risalita alla testa della classifica.