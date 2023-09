Inter, sospiro di sollievo per Calhanoglu | Inzaghi ora spera di riaverlo per Empoli

Può tirare un sospiro di sollievo mister Simone Inzaghi in merito alle condizioni fisiche del poliedrico nerazzurro Hakan Calhanoglu. L’Inter, impegnata questa sera con l’esordio in UEFA Champions League 2023/24 contro la spagnola Real Sociedad, dovrà però far a meno del numero 20.

Inter, Calha salta la prima di Champions

Secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, l’Inter può star tranquilla in merito alle condizioni fisiche dell’ormai regista Calhanoglu. Gli esami strumentali di stamattina hanno escluso lesioni per il centrocampista turco, che comunque salterà la prima partita di Champions di questa sera contro la Real Sociedad. A confermarlo il comunicato della squadra milanese ieri sera: “Hakan Çalhanoğlu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra”. Resta solo da capire se potrà tornare in campo per il match in campionato, di domenica mattina contro l’Empoli. Trattandosi tuttavia solo di un affaticamento, nel giro di poco tornerà a completa disposizione di Simone Inzaghi.