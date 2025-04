Brutto momento per l’Inter, erano due anni che non capitava di perdere due partite consecutive alla squadra di Simone Inzaghi. Un momento delicato in cui il tecnico ha deciso che sarebbe stato un momento di completo riposo. Perché va allenata anche la mente, in queste ore prima di riprendere.

Inter,

Oggi pomeriggio Simone Inzaghi si ritroverà la squadra ad Appiano Gentile, dove si affronteranno le situazioni avvenute in questi ultimi giorni. Si parlerà sia di quanto accaduto col Milan sia proiettandosi verso la Roma, altra gara importante per la corsa scudetto. Ciò che preme in questo momento è quello di recuperare gli infortunati, cercando di bilanciare la cautela per evitare ricadute con la necessità di ritrovare elementi fondamentali.

Ai box ci sono tre giocatori fermi: Dumfries, Zielinski e Thuram, i quali ieri sono comunque andati ad Appiano per stare con tutta la squadra. Niente riposo per loro, ma lavoro aggiuntivo. La situazione è questa: l’esterno e il centrocampista saranno a disposizione con la Roma. Non partiranno titolari, nessuno dei due. Ma è lecito immaginare che possano dare una mano a gara in corso.