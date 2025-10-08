Inter, Thuram continua il lavoro a parte: possibile rientro contro la Roma

Non è la stessa Inter quella senza Thuram. L’attaccante francese, uscito per problemi muscolari (risentimento al bicipite femorale) nel match contro lo Slavia Praga, è ai box per recuperare. Il giocatore sta facendo di tutto per tornare in campo quanto prima. Fortunato perché la sosta per le nazionali darà modo al giocatore di riprendere fiato e non perdere troppi match.

Inter, possibile rientro di Marcus contro la Roma

A quanto pare sembra difficile ma non impossibile, Marcus Thuram prosegue in accelerata il suo recupero e non è da escludere che possa tornare tra i convocati per la ripresa del campionato, alla fine della prossima settimana, quando l’Inter sarà impegnata in trasferta all’Olimpico contro la Roma capolista.

I nerazzurri rimasti ad Appiano, tra i quali il giocatore francese, hanno ripreso ieri ad allenarsi. L’attaccante ha continuato il programma personalizzato, svolgendo le terapie delle quali necessita, e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi esami per essere quindi rivalutato e per fare chiarezza sul processo di guarigione del muscolo lesionato e capire quando potrà scendere in campo. Se non dovesse rientrare contro i giallorossi, possibile rivederlo in campo in Champions contro l’Union. Tutto ancora da valutare per il giocatore francese.