Inter, niente finale per Thuram

L’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Marcus Thuram ha riscontrato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Uscito in via precauzionale al termine del primo tempo della semifinale contro l’Atalanta, il francese non sarà presente nella sfida di lunedì contro il Milan. Resta aperto il ballottaggio tra Taremi, attualmente in vantaggio, e Correa per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez.