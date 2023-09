Inter, Thuram: “Un gol è un gol, aiuta la squadra. Il gol può essere bello ma vale uno”

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan, Marcus Thuram ha raccontato le sue emozioni dopo la vittoria del derby, e dopo aver fatto una grande prestazione. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Marcus Thuram

“Un gol è un gol, aiuta la squadra. Il gol può essere bello ma vale un gol, sono molto contento. Sapevo che l’Inter fosse una grande squadra, con i grandi giocatori è più facile giocare ed è quello che facciamo in campo. Lautaro è il nostro capitano, è un grande giocatore e uno dei migliori attaccanti al mondo. Giocare con lui è più facile. Pensiamo partita per partita, ogni partita in Serie A è molto dura, ci alleniamo e poi vediamo”