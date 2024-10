Inter-Torino, le scelte di Inzaghi e Vanoli: le formazioni

Nerazzurri con il 3-5-2. Inzaghi opta per Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Frattesi e Mkhitaryan. Fasce a Darmian e Dimarco. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram.

Vanoli sceglie la linea difensiva composta da Walukiewicz, Coco e Masina. Centrocampo con Ricci, Tameze e Ilic. Sugli esterni Lazaro e Borna Sosa. Attacco con Adams e Zapata.

Inter-Torino, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.