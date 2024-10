È la serata di Thuram! Toro in dieci dal 20′: decide la tripletta dell’attaccante francese (3-2)

Primo tempo frizzante a San Siro: prima l’espulsione di Maripan, poi la doppietta di Thuram, ma Zapata la riapre

Primo tempo di grande livello a San Siro. Dopo un prima fase di studio, in cui è l’Inter a tenere palla arriva la svolta della gara. 20′, fallaccio di Maripan, che entra malissimo su Thuram: l’arbitro non perdona e, dopo un controllo al VAR, estrae il cartellino rosso. L’Inter è pronto e ne approfitta immediatamente. Cross dalla sinistra, calibrato alla perfezione da Bastoni, diretto sulla testa di Thuram, che non perdona Milinkovic-Savic e regala il vantaggio nerazzurro. Non passa molto, dieci minuti dopo, stesso copione: Acerbi da sinistra pennella al centro dove c’è Thuram prontissimo a metterla in rete di testa, è il raddoppio. Tuttavia, il Torino non molla la presa. Amnesia nerazzurra, dopo meno di sessanta secondi da gol del 2-0, su pallone arriva a Zapata, bravo a metterla dove Sommer non può arrivare.

Il tris di Thuram, ma il Toro prova a riaprirla nel finale

Nel secondo tempo arriva la reazione del Torino, in contropiede nella prima fase, ma l’Inter non ha problemi e riesce a gestire, senza grandi difficoltà, il risultato e a trovare la rete del 3-1, che chiude difitivamente i giochi. Dopo le occasioni di Lautaro Martinez e Çalhanoğlu, arriva un altro cross a centro area, questa volta per l’argentino che trova l’opposizione di Milinkovic-Savic, su cui è pronto Thuram, che la insacca facilmente da pochi passi. Dopo il gol sono i nerazzurri a tenere palla e a padroneggiare. Nel finale il Torino perde Zapata, che esce in barella e in lacrime. All’85 l’episodio che mette i granata nuovamente in corsa: Çalhanoğlu tocca Masina in area e regala un calcio di rigore. Dal dischetto va Vlašić, appena entrato al posto di Ricci, che non sbaglia. Inter secondo a 14; il Torino, alla terza sconfitta tra campionato e Coppa Italia, resta a 11.

Inter-Torino, risultato e tabellino

3-2

Reti: 25′, 34′, 60′ Thuram (I); 35′ Zapata (T); 86′ rig. Vlašić (T)

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck (46′ Pavard), Acerbi, Bastoni (82′ de Vrij); Darmian (68′ Dumfries), Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (77′ Zieliński), Dimarco; Lautaro, Thuram (68′ Taremi). All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Lazaro (62′ Vojvoda), Gineitis (62′ Ilic), Ricci (84′ Vlašić), Linetty, Pedersen; Adams (33′ Masina), Zapata (84′ Karamoh). All. Vanoli.

Espulsione: Maripan