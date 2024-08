Il mercato dell’Inter non è concluso, la dirigenza nerazzurra si prepara a mettere a segno ancora qualche colpo prima della fine della sessione estiva di mercato. L’Inter ha deciso di puntare su Nathan Zézè, almeno questo è quanto sostengono in Francia.

Inter, Zézé ha scelto Milano, manca il sì del Nantes

I campioni d’Italia in carica avrebbero presentato un’offerta al Nantes dal valore di 15 milioni di euro più bonus per il difensore Nathan Zézé. L’offerta dei nerazzurri non è piaciuta ai francesi, i quali hanno quindi rifiutato. Il club di Ligue1 ha ricevuto anche altre offerte per il 19enne, su di lui ci sono altre società inglesi, ma il giovane classe 2005 ha già fatto sapere di avere il desiderio di trasferirsi a Milano.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, l’Inter è alle prese con l’infortunio di De Vrij, così i nerazzurri hanno accelerato per il difensore mancino dei francesi. Zezè e approdato lo scorso anno in prima squadra, dove ha dimostrato talento e qualità tecnica, ma anche di essere tra i prodotti più interessanti del calcio francese next gen. Ad oggi vanta già 13 presenze in Ligue 1 con la maglia del Nantes. L’Inter resta alla finestra e proverà a trovare la trattativa definitiva con i canarini.