La Procura federale aveva aperto un’inchiesta sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez nel match dei nerazzurri contro la Juventus. L’inchiesta ha dato i suoi frutti, Giuseppe Chinè ha ora in mano l’audio che conferma la bestemmia di Lautaro Martinez.

Inter, nessuna squalifica per il Toro, solo una multa

Ci saranno delle conseguenze, ma non nei prossimi giorni, in vista del match contro il Napoli. I tempi sono infatti più lunghi e in caso di patteggiamento non ci sarà squalifica. A seguito di una denuncia la Procura stessa si è mossa acquisendo immagini e audio di tutte le telecamere disponibili e trovando l’audio incriminato.

In casi come questo i tempi si allungano e le possibili sanzioni cambiano. In particolare si apre la possibilità del patteggiamento che comporta, se accettato dalla Procura e concordato prima del deferimento, lo sconto di metà della pena. Dunque, non potendosi squalificare un giocatore per un tempo la soluzione diventa la multa. E così sarà, nei tempi non immediati di questo tipo di situazione. L’attaccante dell’Inter dovrà pagare una multa, sabato sarà in campo al Maradona.