Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

La bella vittoria contro la Lazio non basta sicuramente a Inzaghi, che vuole chiudere l’anno in bellezza con altre vittorie. Tanti i cambi per il tecnico nerazzurro che ritrova Bisseck, Buchanan, Frattesi e andando a ripresentare la coppia Taremi-Correa. L’Udinese però non vuole di certo sfigurare e conferma i suoi calciatori migliori, tra cui Thauvin e Lucca.

Inter-Udinese, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.