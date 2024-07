Juan Cabal potrebbe essere il sostituto definitivo per sostituire l’infortunato Buchanan. Il colombiano non lascerà l’Italia, sarà ancora in Serie A anche se lontano dal Verona.

Inter, per Cabal la richiesta è di 10 milioni, ma spunta una contropartita

Il difensore 23enne piaceva molto anche alla Lazio, che ha preferito chiudere con Nuno Tavares, ma Cabal ormai è ad un passo definitivo dal diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri, dopo l’infortunio di Buchanan, hanno scelto proprio l’esterno dei gialloblù, giocatore che piace molto a Simone Inzaghi.

L’Inter ha chiuso la trattativa per il difensore del Verona per una cifra vicina ai 10 milioni. Per le casse nerazzurre un prezzo considerato abbordabile, anche se 10 milioni di euro pochi non sono. Nella trattativa tra scaglieri e nerazzurri, tra le varie ipotesi, c’è anche la possibilità che un giovane nerazzurro finisca nella trattativa: Issiaka Kamate.

Il classe 2004 che quest’anno in Primavera è cresciuto molto e ha anche cambiando ruolo, potrebbe essere una contropartita per l’affare Cabal. La valutazione di Kamate potrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni di euro, abbassando la liquidità che l’Inter verserebbe nelle casse del Verona per il colombiano.