Inter, Zielinski ancora a parte. Leggero sovraccarico per Asllani | Le ultime dall’allenamento mattutino

Migliorano le condizioni di Zielinski che si allena ancora a parte, sovraccarico per Asllani

L’Inter si prepara alla prima di campionato di scena sabato alle 18:30 contro il Genoa a Marassi. La squadra di Inzaghi questa mattina si è allenata ad Appiano Gentile, con Zielinski che ha ancora lavorato a parte nonostante le sue condizioni sono in miglioramento. Difficile vedere il polacco convocato per la gara di Genova, più probabile possa recuperare per la seconda giornata.

Inter, non preoccupa il sovraccarico accusato da Asllani

Un’altra nota da evidenziare dall’allenamento di oggi il leggero sovraccarico di Asllani che però non desta preoccupazione. I medici non ha preso precauzioni sul centrocampista albanese. Questo ciò che riferisce Sky Sport.