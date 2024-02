Inter-Zielinski, maxi ingaggio per il centrocampista polacco | Tutti i dettagli dell’affare

In attesa di ufficializzare il colpo Zielinski, Calciomercato.com svela le cifre dell’affare fatto da Ausilio e Marotta: “L’accordo tra le parti prevede un contratto di 3 anni più uno, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e una ricca commissione all’agente (circa 4 milioni), come naturale che sia in casi come questo”, si legge sul portale.