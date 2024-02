Inter, Zielinski sarà presto nerazzurro | Il Napoli ha già mollato la presa

Inter, pronto un nuovo rinforzo a centrocampo da regalare ad Inzaghi per giugno

L’Inter guarda già al futuro, dopo Taremi preso per giugno, Zielinski è l’ultima mossa di Marotta per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Inter, Zielinski sarà nerazzurro

Stando a quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” Zielinski si trasferirà a Milano alla fine della stagione, con un contratto di 4 anni, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro che con i bonus salirebbe a più di 5 milioni all’anno. La firma che ancora non è stata siglata, avverrà nelle prossime settimane, molto probabilmente dopo l’andata degli ottavi di finale di champions league contro l’Atletico Madrid.