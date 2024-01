Inter, per Taremi visite dopo la Coppa d’Asia | Zielinski sempre più vicino

L'Inter prepara i due colpi a parametro zero per la prossima stagione.

L’Inter sta già pensando alla rosa da dare a Simone Inzaghi la prossima stagione. Mehdi Taremi, attaccante del Porto e dell’Iran, è praticamente cosa fatta. Prima della firma mancano solo le visite mediche, che verranno effettuate non appena avrà terminato la sua avventura in Coppa d’Asia, dove oggi sarà impegnato nell’ottavo di finale contro la Siria. I nerazzurri hanno già avvisato i portoghesi dell’accordo con il giocatore.

Inter, ecco la situazione di Zielinski

Non ancora così definita la trattativa con Piotr Zielisnki, anche lui in scadenza a giugno. Il centrocampista polacco del Napoli non sembra aver intenzione di rinnovare, e l’Inter sta provando ad inserirsi. Il classe ’94 gradisce la destinazione, e sono già avvenuti dei contatti. L’idea di Marotta è sostituire Klaassen nella rosa, che non ha convinto a pieno.