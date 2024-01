Inter, la strategia di Marotta per arrivare a Taremi

L'Inter accelera la trattativa per l'attaccante

L’Inter vuole assolutamente assicurarsi Mehdi Taremi. Il giocatore, in scadenza di contratto, potrebbe presto sbarcare a Milano a parametro zero. La dirigenza interista sta operando con estrema riservatezza, conducendo le trattative lontano da occhi indiscreti. Sfruttando la dichiarazione recente dell’Ad nerazzurro, Beppe Marotta, che ha focalizzato l’attenzione pubblica sulle vicende di campionato, la società ha accelerato in modo decisivo la trattativa con l’agente Federico Pastorello. Questo incontro riservato potrebbe segnare la realizzazione di un affare che renderebbe Taremi il primo iraniano nella storia del club.

Inter, quasi fatta per Taremi

Mentre Marotta affrontava pubblicamente i temi legati alla Serie A e respingeva le polemiche sul Var dopo la sfida con il Verona, i vice campioni d’Italia agivano silenziosamente sul fronte del calciomercato. Il giorno dell’assemblea dell’8 gennaio ha visto l’incontro decisivo con Federico Pastorello, intermediario chiave per portare Taremi a vestire la maglia nerazzurra. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo e l’attaccante con molta probabilità vestirà la maglia nerazzurra dalla prossima stagione.