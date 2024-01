Inter, c’è ancora distanza per il rinnovo di Dumfries | Due club ci provano

L’Inter e il giocatore si sono seduti al tavolo per parlare di rinnovo, c’è ancora distanza tra le parti. Secondo Fcinter1908.com i nerazzurri non alzeranno la cifra oltre i 4 milioni a stagione, mentre l’olandese ne vuole 5.

Inter, filtra pessimismo sul rinnovo di Dumfries

Senza il decreto crescita non sarà semplice arrivare alla cifra richiesta da Dumfries, considerando che il prossimo anno andrà in scadenza, e perdere a zero un giocatore che è cresciuto così tanto da quando Inzaghi è sulla panchina nerazzurra, potrebbe essere una grande delusione lasciarlo partire a zero come successe con Skrinair. Per giugno due club si sono già mossi in anticipo tra cui il Bayern Monaco e il Manchester United che sono a corto di un terzino destro di grande livello. Con Ten Haag, allenatore degli inglesi che è suo grande estimatore sin dai tempi del Psv. Aspettando il suo futuro l’Inter dovrà muoversi in anticipo.