Napoli, deciso il futuro di Zielinski | Ecco dove giocherà la prossima stagione

Secondo il “Corriere dello Sport” Piotr Zielinski è pronto a trasferirsi a Milano alla fine di questa stagione. Ma prima c’è da finire con il Napoli al meglio, puntando già alla prossima gara decisiva contro la Lazio per la zona champions.

Napoli, colloquio tra Zielinski e Mazzarri

“Ma prima della resa tecnico tattica ci sono soprattutto gli aspetti personali” così si è pronunciato riguardo alla vicenda il “Corriere dello Sport”. I due molto probabilmente non si vedranno nella prossima stagione, e Mazzarri dovrà fare tanto affidamento sul polacco per questa seconda parte di stagione del Napoli, dandogli le chiavi della fantasia del suo centrocampo. Hanno parlato delle prossime gare e ieri lo ha provato in allenamento e con ogni probabilità sarà della partita di domenica.