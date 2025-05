Internazionali d’Italia, battute la russa Kudermetova e la belga Mertens

Trionfo italiano agli Internazionali d’Italia. Dopo la vittoria di Jasmine Paolini nel singolare, arriva il trionfo ancora della tennista toscana, a conferma di quanto fatto ieri, in coppia con Sara Errani. Le azzurre battono in due set la russa Kudermetova e la belga Mertens in un 6-4, 7-5. Grandissimo risultato per il tennis azzurro. Nel pomeriggio la finale del maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.