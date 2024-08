Inzaghi è tranquillo: “Inter, sappiamo dove migliorare” | E il tecnico aspetta acquisti

Dopo lo 0-2 di Monza contro Al-Ittihad, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter è tranquillo nonostante la sconfitta anche se aspetta qualche colpo per chiudere in bellezza il mercato, iniziato con gli acquisti di Zielinski e Taremi, arrivati a parametro zero da Napoli e Porto.

Inzaghi: “Abbiamo perso distanze e lucidità”

“Siamo partiti bene creando molto. Dopo il gol avremmo potuto sicuramente fare meglio ma abbiamo perso le distanze e un po’ di lucidità e soprattutto non abbiamo alzato il ritmo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e sappiamo anche dove dobbiamo farlo. Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova. Quest’anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento”. Queste le parole del tecnico riportate da Fcinter1908.it.