Inzaghi: “La squadra ha avuto grande cuore. Speriamo che l’emergenza infortuni possa rientrare”

Inzaghi: “A Barella vanno solo complimenti. Abbiamo meritato la vittoria”

Dopo la sofferta vittoria maturata in casa dello Young Boys, che si è arreso all’Inter dopo aver giocato 93 minuti di ottimo calcio per mano del solito Marcus Thuram, Simone Inzaghi ha analizzato la situazione della sua squadra (soprattutto in vista del derby d’Italia in programma per domenica alle 18) e le difficoltà riscontrate nella gara di oggi.

Ecco le sue parole ai microfoni di Prime:

Sulla vittoria:

“Eravamo in Champions, abbiamo visto che le partite sono tutte complicate, le ultime italiane qui avevano sofferto, non è semplice giocare su questo campo. Abbiamo perso le distanze in alcuni momenti ma abbiamo avuto tante occasioni per poterla vincere, la squadra ha avuto grande cuore e abbiamo meritato la vittoria”.

Partita decisa dai titolari:

“Significa solo che sono entrati bene in campo come erano entrati domenica quelli di Roma. Io ho una rosa attrezzata, abbiamo qualche defezione, abbiamo sette partite ravvicinate, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché avremo un tour de force”.

Sull’assenza di Calhanoglu:

“Giocatore importante, mancava anche Asllani, a Barella per quello che ha fatto domenica e oggi bisogna solo fare i complimenti, ha fatto due ottime gare. Speriamo che l’emergenza possa rientrare o avremo bisogno ancora di sacrificio da parte di tutti”.

Su Arnautovic:

“Gli ho parlato in panchina, era deluso, i rigoristi erano lui e Taremi. Con la Stella Rossa era uscito e ha calciato Taremi, oggi si sentiva la responsabilità di calciare. Gli ho detto di stare sereno e continuare a lavorare così perchè ci sta dando una grande mano“.