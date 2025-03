Inzaghi si gode la sua Inter: “Abbiamo vinto il primo tempo, bravi i ragazzi”

Inzaghi e la sua Inter protagonisti in Europa

Il tecnico dell’Inter si gode la vittoria con il Feyenoord e si coccola la sua squadra, l’allenatore piacentino si tiene stretta la vittoria arrivata al termine di una gara giocata in emergenza causa infortuni. Le parole di Inzaghi come riportate da fcinternews:

Ai microfoni di Amazon Prime Video Inzaghi analizza la vittoria sul Feyenoord: “Zero gol subiti anche oggi? Sono stati bravi, non era semplice in questo stadio… (si ferma a salutare i tifosi, ndr). Loro ci hanno dato una grande mano, sapevamo che c’era da soffrire. Siamo stati uniti, abbiamo fatto un’ottima partita. Ora c’è il ritorno, con un’altra partita di campionato in mezzo. Queste sono le insidie, sono molto soddisfatto dei ragazzi”.

Cosa pensi di Zielinski e Asllani: hanno fatto ciò che chiedevi?

“Assolutamente sì, non avevo dubbi su di loro. Un allenatore è qui per prendere scelte, hanno fatto una grande gara. Ho cercato di cambiare e non stravolgere perché Calhanoglu e Mkhitaryan avevano giocato a Napoli. Siamo contenti di fare tutte queste partite, continuiamo così”.

Avete fatto fatica a prendere il possesso palla all’inizio.

“L’avversario è di qualità, aveva 4 attaccanti con Paixao trequartista. Non abbiamo palleggiato bene, poi sappiamo che in questi stadi puoi soffrire. Poi ci siamo messi bene in campo, i due gol ci hanno facilitato il compito. Abbiamo vinto il primo tempo, martedì ci sarà il secondo a San Siro”.

Qual è la percentuale per il passaggio del turno?

“No, no. Nelle percentuali non sono bravo. Siamo venuti qua a vincere, abbiamo due gol di vantaggio ma sappiamo che dovremo essere bravi al ritorno perché sono una squadra insidiosa. Hanno fatto tre gol a Manchester e in Champions hanno sempre fatto il loro, come d’altronde anche stasera”.

Vittoria da Inter trascinata dalla ThuLa. Saranno Thuram e Lautaro la fortuna della tua Inter?

“Sono d’accordo con te. Sappiamo l’importanza che hanno gli attaccanti. In questo momento abbiamo Thuram che sta convivendo con un problema che lo limita, però stasera ha fatto un’ottima gara. Ma oltre loro due non dimentichiamo che abbiamo anche Arnautovic e Taremi, anche loro con dei piccoli problemini ma stanno crescendo di competizione in competizione e poi in campionato abbiamo anche Correa. Ma sono d’accordo con te, sappiamo quanto sono importanti nel nostro sistema gli attaccanti. Il lavoro che hanno fatto in tutte queste stagioni lo sappiamo quindi quando stanno bene loro sta bene tutta l’Inter”.

Hai studiato la partita tra Feyenoord e Milan?

“Sì, quella partita è stata importante anche se qui a Rotterdam avevano giocato con un altro sistema e aveva creato grandi problemi. Oggi hanno giocato con quattro attaccanti, abbiamo cambiato qualcosina oggi, ho avuto grande disponibilità dei miei ragazzi, ma le due partite con il Milan ci sono senz’altro servite perché qui a Rotterdam Paixao aveva giocato esterno, mentre a San Siro aveva già assunto una posizione simile a stasera”.