Irlanda-Italia U21 0-2 Lucca gol ed assist

L’Italia batte l’Irlanda a Dublino

Al Tallaght Stadium di Dublino, Irlanda U21 e Italia U21 si sono affrontate nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Vittoria per 0-2, con un gol per tempo, per gli azzurrini di Nicolato: prima il gol di Lucca, che in area piccola non da scampo all’estremo difensore irlandese. poi quello di Cancellieri nel finale servito da Lucca in contropiede a chiudere le danze. Nel finale Lucca sfiora il tris.

Il tabelino

Irlanda Italia 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 30′ Lucca, 90′ Cancellieri (IT)

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O’Connor, Kilkenny (76′ Tierney), Coventry, Wright; Smallbone (76′ Devoy), Noss (56′ Ebosele); Whelan (56′ Kayode). In panchina: Odumosu, Mcentee, Ferri, Hondemark, Ferguson. C.T. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33′ Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Sa. Esposito, Ricci; Colombo (86′ Cancellieri), Lucca, Vignato (93′ Mulattieri). In panchina: Turati, Quagliata, Ranocchia, Piccoli, Ferrarini, Fagioli. C.T.Nicolato

ARBITRO: Horațiu Feșnic (Romania)

NOTE: AMMONITI: Sa. Esposito (It)