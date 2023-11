L’Italia Under21 pareggia in Irlanda

Il Ct Nunziata ringrazia Gnonto che salva l’Italia Under 21 dalla sconfitta in Irlanda per il match valevole come qualificazione ai prossimi europei del 2015. Irlanda in vantaggio con Phillips al 31′ che di prima intenzione batte Desplanches, Gnonto la pareggia al 46′ su rigore. Nella ripresa dopo tre minuti il vantaggio dei locali con Armstrong, poi nel finale al 96′ l’incredibile pari sempre firmato da Gnonto.

Il tabellino

IRLANDA U21-ITALIA U21 2-2 (31′ Phillips, 45’+1′ rig. Gnonto, 48′ Armstrong, 96′ Gnonto)

IRLANDA U21 (3-4-1-2): Keeley; Grehan, Lawal, Garcia MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan (90’+1′ Adaramola); Phillips; Armstrong (82′ Kenny), Emakhu.

A disp.: Brooks, Abankwah, O’Neill, Murphy, Springett, Carty, Gilsenan.

CT. Jim Crawford

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori (83′ Turricchia); Bove, Prati, N’Dour (56′ Koleosho); Fabbian (76′ Ambrosino); Esposito (46′ Casadei), Gnonto.

A disp.: Zacchi, Guarino, Ghilardi, Bianco, Fazzini.

CT. Carmine Nunziata

Arbitro: Lionel Tschudi (SUI)

Assistenti: Sladan Josipović (SUI) – Bastien Lengacher (SUI)

Quarto Ufficiale: Alessandro Dudic (SUI)

Ammonizioni: Coppola (ITA), N’Dour (ITA), Emakhu (IRL), Lawal (IRL), Roughan (IRL), Keeley (IRL), Calafiori (ITA), Zanotti (ITA), Gnont