L’Italia di Spalletti, in vista dei prossimi impegni, in primis l’Europeo, si affida a nuovi test. Il tecnico proverà nuovi giocatori per capire a chi affidarsi nelle gare importanti che la Nazionale dovrà affrontare. Tutto nasce anche in seguito al pari sofferto contro l’Ucraina; adesso è cominciata la seconda fase del lavoro del c.t.: lo studio del campionato.

Italia, Calafiori e Cambiaso pronti per la maglia azzurra

Spalletti sta studiando approfonditamente il campionato in corso, dove ci sono giovani giocatori che sorprendono partita dopo partita. Calafiori e Cambiaso su tutti, pronti già per la Nazionale; seguiti poi da Bellanova, Pellegrini ed El Shaarawy, ma anche Retegui sarà essenziale. Non solo facce nuove, il c.t. ha intenzione di provare anche alternative tattiche: soprattutto il ricorso alla difesa a tre. Non è scontato che non ci saranno dei colpi di scena, Spalletti potrebbe inserire in lista qualche novità inaspettata.

Domani l’allenatore della Nazionale comunicherà i 28-30 nomi che partiranno per la tournée americana, dove verranno disputate le due amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Da qui all’Europeo non ci sono altri impegni, soltanto la Turchia il 4 giugno, mentre l’ultima amichevole si giocherà il 9 giugno con la Bosnia, a giochi fatti con le convocazioni.