Italia, Donnarumma è intoccabile? | I dubbi social

Donnarumma nel mirino della critica

Donnarumma, da top player a obiettivo della critica, il portiere del PSG non vive il suo momento migliore. Qualche rimprovero firmato Luis Enrique e qualche errore di troppo fanno sorgere al popolo degli amanti del calcio qualche dubbio.

Donnarumma è ancora il numero 1 ed intoccabile? Il gol subito con la Macedonia del Nord spacca il popolo social, per molti merita il posto da titolarissimo, per altri avrebbe bisogno di uno stop in attesa di ritrovare il Donnarumma migliore. Vicario e Procedel per il popolo social meriterebbero una chance, alle porte la decisiva sfida contro l’Ucraina in quel San Siro gioia e dolori per il numero 1 napoletano. Spalletti confermerà il portiere del PSG o sarà mossa a sorpresa?