Italia-Ecuador, le scelte di Spalletti. Gioca Raspadori | Le formazioni

Spalletti cambia l'Italia, secondo test amichevole in vista degli Europei

Tempo di amichevoli, dopo Venezuela ecco l’ostacolo Ecuador per l’Italia di Spalletti. Tanti cambi decisi dal tecnico toscano, in attacco al posto di Retegui spazio dal 1′ a Raspadori, al suo fianco Pellegrini e Zaniolo. In difesa Darmian, Mancini e Bastoni. Una sfida che permetterà al mister degli azzurri di valutare l’intera rosa a disposizione, l’europeo si avvicina, l’Italia punta ad un ruolo da protagonista.

Italia in campo con l’Ecuador, Spalletti cambia gli 11 iniziali. Le formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. Ct: Spalletti.

ECUADOR (4-2-3-1): Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapie, Estupinan; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. Ct: Felix Sanchez Bas.

ARBITRO: Jon Freeman