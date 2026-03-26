Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni e dove vedere la partita gratis in tv

Questa sera grande match in previsione alla New Balance Arena di Bergamo, dove l’Italia di Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord per i Playoff Mondiali 2026. Il match verrà guidato dall’olandese Makkelie. La sfida, con fischio d’inizio alle ore 20:45, deciderà se gli Azzurri andranno ai prossimi Mondiali. Italia-Irlanda del Nord.

Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni

L’Italia è chiamata all’impresa. La formazione di Gennaro Gattuso deve vincere se ha intenzione di arrivare a strappare un biglietto per i Mondiali 2026. Chi vince questa sera affronterà una tra Galles e Bosnia, che si sfideranno a Cardiff in contemporanea con la gara di Bergamo.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra-De Vries; IV ufficiale: Manzano; Var: Van Boekel; Ass. Var: Manscho.

Italia-Irlanda del Nord: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Gattuso e O’Neill è in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45 presso la New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all’evento in diretta tv sul canale Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play.