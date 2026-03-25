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mercoledì, Marzo 25, 2026
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Italia – Irlanda del Nord, esame del nove | Le formazioni

Di
Francesco Mario Fontana
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43
nazionale italiana di calcio
MATEO RETEGUI E MOISE KEAN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Italia, vietato sbagliare. Il Mondiale nel mirino degli azzurri. Il tecnico Gattuso ammette di sentire la pressione, una gara, quelle contro l’Irlanda, facile solo sulla carta. Una partita da vincere a tutti i costi per puntare il Mondiale.

Italia – Irlanda del Nord, le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

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