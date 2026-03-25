Italia – Irlanda del Nord, esame del nove | Le formazioni

Italia, vietato sbagliare. Il Mondiale nel mirino degli azzurri. Il tecnico Gattuso ammette di sentire la pressione, una gara, quelle contro l’Irlanda, facile solo sulla carta. Una partita da vincere a tutti i costi per puntare il Mondiale.
Italia – Irlanda del Nord, le probabili formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.