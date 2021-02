Italia tra le favorite alla vittoria degli europei

Quest’anno, dopo una stagione calcistica di serie A tormentata, finalmente torneranno i campionati di calcio Europei, dal 12 giugno al 12 luglio, infatti, si disputerà la sedicesima edizione Euro2021 che potrà dare un sospiro di sollievo a tutti gli appassionati di calcio e sport in generale. Il torneo però dopo 60 anni dal suo debutto, cambia formula e se prima gli stati ospitanti erano al massimo due, questa volta vedremo un campionato Europeo itinerante con 12 nazioni che daranno casa, nei propri stadi, alle partite e saranno: Italia, Russia, Azerbaijan, Olanda, Romania, Inghilterra, Scozia, Repubblica d’Irlanda, Ungheria, Danimarca, Spagna e Germania. Inoltre, 20 posti all’interno delle turnazioni del campionato sono stati assegnati con le qualificazioni, 4 tramite spareggi tre le 16 squadre uscite vittoriose dalla Nations League, ma nessuna squadra sarà qualificata d’ufficio per le fasi finali del torneo.

Ovviamente anche la nostra nazionale sarà tra le squadre presenti in questo rinnovato Euro2021, guidata da Roberto Mancini , l’Italia procede verso il torneo con ottimismo e fiducia tanto da essere definita favorita alla vittoria finale. Tutto questo lo si deve all’intenso lavoro di Mancini che ha rivoluzionato la squadra in maniera profonda, sia dal punto di vista dell’organico schierato, ma anche e soprattutto dal punto di vista concettuale, che fa pensare ad una rinascita della nostra squadra dopo le delusioni avute negli ultimi campionati che l’han vista partecipe. Nello specifico andremo a vedere 23 tra i 32 esordienti lanciati da Mancini in due anni e mezzo, periodo durante il quale la squadra ha disputato 27 partite perdendo soltanto due volte. Quello che vedremo da parte degli azzurri è un calcio moderno, ricco di intensità sia per quanto riguarda il pressing ma anche nel possesso palla, con giocatori che non saranno da meno ai soliti grandi nomi e che sicuramente ci faranno gustare momenti di sport spettacolari.

Questo andamento portato avanti da Mancini ha fatto sì che si creasse una squadra con un’identità definita e carattere forte, dalla quale i giocatori sicuramente ne trarranno soddisfazioni come anche i tifosi che li attendono. La rosa dei giocatori di alto livello dell’Italia, fa salire gli azzurri in una posizione favorevole che li vede vittoriosi in questo campionato Europeo. Oltre alla rinnovata e forte presenza italiana, vi sono altre grandi nazioni che non sono da sottovalutare, come la sempre presente e forte Francia con un organico di giocatori stellari, il Belgio e il Portogallo con molti talenti individuali, Inghilterra, Spagna e Germania in crescita e che potranno dare filo da torcere.

Attualmente i bookmaker vedono Francia e Belgio come candidate alla vittoria finale e quotate a 5.5, seguite dall’Inghilterra a 6.0. L’Italia è inserita al sesto posto tra le possibili vincitrici di Euro2021 con una quotazione pari a 10.00.