La rincorsa al Mondiale dell’Italia di Rino Gattuso è più complessa di quanto si possa mai pensare. La qualificazione non sarà semplice, purtroppo non dipende solo dai risultati degli Azzurri, anche dalle squadre avversarie. Il cammino si fa complicato.

Italia, cammino complicato verso il Mondiale

Non è semplice il cammino verso il mondiale, dove anche la differenza reti è importante. Non a caso, la Norvegia ha una differenza reti impossibile da raggiungere. La formazione con Haaland viaggia a +21; la formazione di Coverciano, nonostante i dieci gol delle ultime due sfide, è a +5. Per poter battere i norvegesi sarà necessario vincere in casa con nove gol di scarto.

Cosa può aiutare l’Italia a qualificarsi ai Mondiali, oltre a vincere tutte le gare? Il percorso di Israele, l’unica squadra che potrebbe, almeno sulla carta, dare fastidio ai norvegesi. Ma non sarà semplice, la formazione di Solbakken è forte. In caso di Playoff per i nostri Azzurri, non sarà semplice nemmeno quello. Anche se mancano ancora quattro turni alla fine delle qualificazioni, si può già fare un pronostico azzardato ma concreto. Chi potrebbe toccarci in semifinale: Svezia, Nord Irlanda, Moldova e San Marino. In finale potrebbero toccarci: Slovacchia, Scozia o Grecia, Islanda, Georgia o Turchia, Ungheria o Armenia, Polonia, Bosnia o Austria, Nord Macedonia o Galles, Serbia, Repubblica Ceca.