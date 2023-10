Doppio forfait per l’Italia, due biancocelesti saltano la convocazione in azzurro

Niente Nazionale per Provedel e Zaccagni, entrambi usciti acciaccati – come riporta lalaziosiamonoi – dal match casalingo contro l’Atalanta. Il portiere finito ko per un colpo all’anca, mentre per l’esterno il problema alla caviglia gli impedisce di rispondere alla chiamata di Spalletti. I due giocatori rimangono nella lista dell’Italia, ma domani – come fa sapere la Nazionale – si capirà se saranno in grado di aggregarsi o meno.