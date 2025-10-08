Sabato la Nazionale guidata da Rino Gattuso dovrà scendere in campo contro l’Estonia in vista delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ieri è andato in scena il primo allenamento della Nazionale a Coverciano.

Italia, qualificazione mondiali, in attacco con Kean e Retegui

In vista delle due sfide di qualificazioni Mondiali con Estonia (sabato) e Israele (martedì), i calciatori che hanno giocato sabato nei rispettivi club hanno lavorato di più sul campo, a differenza di chi ha giocato domenica: per gli Azzurri esercitazioni con la palla e partitella.

Per la formazione che scenderà in campo sabato, si fanno le prime ipotesi per la formazione. Gli Azzurri di Gattuso per il primo impegno a Tallinn, potrebbe schierare la difesa a 4 e in avanti due punte: Kean e Retegui i quali prenderanno il posto di Politano e Zaccagni che attualmente sono infortunati.