Brutta giornata per Antonio Conte ed il suo Napoli. La squadra partenopea dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori titolarissimi: Politano e Lobotka si sono infortunati durante il match contro il Genoa.

Napoli, le condizioni degli infortunati

Due infortunati per il Napoli, dopo il match vinto in rimonta contro il Genoa. Nel primo tempo Antonio Conte ha infatti perso per infortunio Stanislav Lobotka, poi a inizio ripresa Matteo Politano. Quest’oggi è stata la giornata dei controlli strumentali per Lobotka e Politano. Per il centrocampista slovacco gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra. L’esterno azzurro, invece, è alle prese con una lesione distrattiva al gluteo destro.

Entrambi i giocatori non hanno potuto rispondere “presente” alla chiamata dei rispettivi allenatori della Nazionale. Per quanto riguarda i tempi di recupero, per Lobotka si può ipotizzare un mese di stop; Politano potrebbe stare fermo due-tre settimane. Non solo loro due, il Napoli conta altri giocatori fermi ai box: Romelu Lukaku, fermatosi nell’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro; Rrahmani, Buongiorno, e, ieri sera, Milinkovic – Savic. Un rientro dopo la sosta non semplice per Antonio Conte che dovrà gestire al meglio le assenze.