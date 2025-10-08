Brutta tegola per il Napoli di Antonio Conte. In un momento delicato, dove servono tutte le risorse a disposizione, Stanislav Lobotka lascia il ritiro della Slovacchia e torna a Castel Volturno.

Napoli, stop per Lobotka

Il giocatore dei partenopei si è anche già sottoposto a una prima serie di esami per l’infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. A dare notizia sul giocatore è la Federcalcio slovacca: “Stanislav Lobotka, infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”.