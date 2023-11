Leonardo Semplici ha rilasciato stamani una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, in cui l’allenatore toscano ha espresso anche i suoi pareri sulla scelta di affidare la panchina della Nazionale a Luciano Spalletti. Le parole del tecnico ex Spal e Cagliari sono state le seguenti:” Sono felice che sia stato scelto per l’Italia, ha fatto una carriera eccellente e questo ne è il coronamento. Certo, si è preso una responsabilità importante, ma già si intravede la sua mano. Credo fosse l’allenatore ideale per la Nazionale, ha la personalità e l’empatia per poter trasmettere le sue idee in brevissimo tempo“.

Le parole di Semplici sulla doppia sfida qualificazione

Il tecnico fiorentino si è espresso anche sulla cruciale doppia sfida dell’Italia contro la Macedonia e l’Ucraina. Sulla possibilità di non qualificarsi, Semplici ha commentato così:” Deve qualificarsi, quando si deve è sempre più difficile. Le aspettative ci sono, così come le qualità per fare bene. Sono convinto che lui saprà trasmettere l’idea tecnico-tattica ma anche morale a questi ragazzi”.