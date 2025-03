Italia, Spalletti: “Abbiamo fatto scelte sbagliate e le abbiamo pagate. Non dobbiamo entrare in psicosi”

Italia, Spalletti: “Andremo a giocarcela a Dortmund”

Luciano Spalletti, CT azzurro, ha commentato la sconfitta per 1-2 arrivata contro la Germania. Di seguito le sue parole ai microfoni Rai:

“In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita. Loro sono stati costanti, abbiamo fatto delle scelte e le abbiamo pagate. Hanno trovato l’uomo libero da palla da metà campo, sono molto alti, per questo avevo messo Bellanova. Sui gol da calcio piazzato lo sappiamo. Dobbiamo andare avanti e non entrare in psicosi, si dicono sempre le stesse cose, non ne voglio parlare. Andremo a giocarcela. Su Calafiori? Non so nulla”