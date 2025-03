Italia, Spalletti: “Proveremo a riproporre le stesse cose”

Italia, Spalletti: “Ci sono alcune sconfitte che fanno sembrare cose mai avvenute e questa è una di quelle”

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato a Vivo Azzurro della sfida di ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League, in programma domani sera a Dortmund. Si riparte dal 2-1 in favore dei tedeschi. Di seguito le sue parole:

“Ci sono alcune sconfitte che fanno sembrare cose mai avvenute e questa è una di quelle. Abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo, uomo contro uomo, contro calciatori fisicamente importanti. Lo abbiamo fatto bene, costruendo dal basso, creando tante situazioni per fare gol. Certo abbiamo anche sofferto, però non abbiamo concesso grandi occasioni oltre ad un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo per poterla vincere. Proveremo di base a riproporre le stesse cose, se riusciremo ad avere lo stesso comportamento di giovedì il risultato sarà diverso. Poi metterò in campo un po’ di fantasia in più per le scelte individuali”.