Lucca e Mulattieri prima convocazione in U21

Forse è accaduto fin troppo presto, e colpa l’infortunio di Piccoli, Lucca e Mulattieri sono stati convocati nella nazionale U21 per il match contro il Montenegro che si disputerà martedì prossimo a Vicneza.

Lorenzo Lucca si è messo in luce nell’ultima giornata di campionato con una doppietta che ha permesso al Pisa di battere l’Alessandria, punta centrale alta 2,01 assomiglia molto all’ex bomber del Brescia Caracciolo.

Mulattieri di proprietà dell’Inter ma in prestito al Crotone di reti ne ha messe a segno 4 nelle tre partite ufficiali a cui ha partecipato, questo il comunicato del club calabrese:

Quattro gol in tre gare ufficiali e una spina nel fianco per le difese avversarie, tanto da attrarre l’attenzione del Ct dell’Italia Under 21 Nicolato che lo ha convocato con gli Azzurrini: stiamo parlando di Mulattieri, l’attaccante classe 2000 che in questo avvio di stagione è stato tra i migliori della squadra di Modesto, bravo a valorizzarne subito le caratteristiche.

Samuele prenderà parte alla gara di qualificazione a Euro 2023 contro Montenegro in programma al “Romeo Menti” di Vicenza il 7 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai Due).

Complimenti, Samuele!