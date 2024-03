Italia under 21, i convocati per le sfide con Lettonia e Turchia: c’è Baldanzi

Il tecnico dell’Italia under 21 Carmine Nunziata ha diramato l’elenco dei convocati in vista delle gare con Lettonia e Turchia per la qualificazione all’europeo del prossimo anno. Gli azzurrini sono chiamati a risultati importanti per centrare la qualificazione. Tra i 28 convocati l’unica novità è il talento della Juventus Luis Hasa, classe 2004.

Italia under 21: i 28 convocati di Nunziata

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen).

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).